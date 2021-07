El delantero de la Selección argentina Sergio "Kun" Agüero aseguró que el capitán Lionel Messi "se merecía" un título con la camiseta albiceleste, como el obtenido en la Copa América, y "era el que más lo necesitaba" de todo el plantel.

"Leo estaba muy emocionado, era el que más lo necesitaba. El ya había ganado muchos títulos, pero sabía que un título con la Selección le iba a dar ese plus de alegría para estar más tranquilo y relajado porque consiguió lo que quería", afirmó el flamante jugador del Barcelona de España en declaraciones televisivas.

En ese sentido, el ex hombre del Manchester City dijo que Messi "está muy feliz" y resaltó el torneo que el ídolo albiceleste realizó con el equipo conducido por Lionel Scaloni. "Nos damos cuenta que su felicidad es la de nosotros", señaló Agüero poco antes de embarcarse para ir a Barcelona y sumarse a la pretemporada del plantel de Ronald Koeman.

Además, aseguró que "es una felicidad diferente, increíble, difícil explicar la sensación" de haber conquistado un título con la Selección con respecto a lo que puede conseguir con un club. "No lo podíamos creer, estábamos shockeados. Hasta que llegamos al predio de la AFA no lo podíamos creer, contra Brasil, en Brasil", comentó. Agüero, de 33 años, habló sobre su participación en la Copa América, donde apenas jugó un partido y no marcó goles, y recordó que en la Selección le tocó "en muchas competiciones" ser suplente.

"Me tocó estar en muchas competiciones con la Selección, y en varias como suplente, y lo único que tengo que hacer es estar con el grupo, apoyar para que todos se sientan bien. Quería trasladar un mensaje de experiencia para que estén cómodos todos. Más allá de que uno siempre quiere jugar, me sentí muy bien", puntualizó. También aclaró que con el entrenador Lionel Scaloni tiene "la mejor" relación, y dijo que el grupo que se formó en la Selección es "lindo, con gente joven", que se siente "con mucha confianza para decir las cosas". AT/OM NA