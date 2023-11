El ex delantero argentino Sergio "Kun" Agüero se refirió a la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y Fluminense y dijo que prefiere que el "xeneize" no se corone campeón, aunque se alegraría por su hijo Benjamín. El ex atacante de la Selección argentina opinó sobre la gran final de la Copa Libertadores y se mostró en una disyuntiva: preferiría que Boca no gane para que no alcance a Independiente, club con el cual se lo identifica, como el más ganador del certamen pero, también, piensa en su hijo Benjamín que es boquense y está en el estadio Maracaná. "Si gana Boca empata a Independiente, lo iguala, entonces es difícil. Prefiero que no gane, pero también tengo a mi hijo que es hincha de Boca, no es fácil. Por un lado si gana Boca tampoco es que nos pasa, nos iguala de última", sostuvo el ex jugador del Manchester City de Inglaterra

"Hay un amigo hincha de Boca que se tomó toda la semana, ahí está el hincha de Boca. Todos los que no son de Boca quieren que pierda. Porque somos los mejores te responden. Si ganan festejan todo el mes. La gente a veces dice 'jugamos mal pero ganamos por penales'. Pero hay que ganar también. Quizás les molesta eso a los no hinchas de Boca. Juega mal y gana, quizás otros equipos juegan bien y no ganan. Pero en la época de Bianchi también ganaron mucho por penales, Óscar Córdoba era un animal" agregó el "Kun"

Su hijo Benjamín, nieto de Diego Armando Maradona que lo hizo hincha de Boca, está presente en el estadio Maracaná para ver la final entre el "Xeneize" y Fluminense. El hijo del "Kun" y Giannina fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial de la final. AMP/MAC NA