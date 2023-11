El entrenador de la selección chilena de fútbol, el argentino Eduardo Berizzo, empezó a ultimar los detalles de su equipo de cara a los cotejos de Eliminatorias y exigió que "el jueves hay que ganar”, ya que “Paraguay es un rival directo”.

"El jueves necesitamos ganar. Paraguay es un rival directo y nos exigimos lo mismo, mejorar las situaciones de gol. Somos un equipo que asume el control de la pelota, de asociación y volumen de juego para generar situaciones de gol y que presionamos lo más alto posible cuando no la tenemos”, manifestó el ex jugador de Newell's Old Boys, de Rosario.

En relación a su experiencia como entrenador de Paraguay, Berizzo dijo que no cree que su “conocimiento por haber dirigido esa selección le de "una gran ventaja".

"Conozco a sus futbolistas muy bien, y con respecto a sus bajas, me preocupan más las mías. Solo me preocupo de trabajar bien mi equipo”, dijo.

"A portarnos bien -siguió- y llenar el estadio de energía ganadora. El ambiente gana partidos, da vuelta partidos en situaciones difíciles. Es importante que los jugadores se sientan apoyados. La gente gana partidos, ojalá haya un lindo ambiente”, expresó el entrenador de 54 años.

Para Berizzo, “todas las fechas FIFA son exigentes pero son un motivo para buscar puntos y alegrías. En esta eliminatoria tan exigente cada fecha te va obligando a sumar para no descolgarse de la tabla”.

"Jugamos con determinación, generando situaciones de gol, mereciendo ganar los partidos y con actuaciones individuales altísimas. La gente joven merece oportunidades. Es un mensaje para ellos de que están listos, que confíen en ellos como nosotros confiamos", cerró. (Télam)