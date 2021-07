El judoca Emmanuel Lucenti perdió esta madrugada por ippon en cuestión de segundos ante el búlgaro Ivaylo Ivanovy y quedó eliminado en primera ronda de la categoría hasta 81 kilos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en Japón, en medio de críticas por la falta de apoyo en la preparación. El argentino completó una fugaz participación en la cita máxima del deporte, al ser derrotado tempranamente por Ivanovy, ante la sorpresa del propio Lucenti, quien se mostró sumamente afectado por el resultado. "No entiendo nada, prefería fundirme en diez minutos, que se me salga el corazón antes de perder así. No lo vi, no pensé que me iba a atacar tan rápido, no me dio tiempo ni de un análisis, estoy muy bajoneado. Me duele el honor, el orgullo, estoy desconcertado. Jamás había perdido tan rápido, realmente no estaba esto en mis planes. Había imaginado otro tipo de lucha", expresó el judoca. Además, aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de apoyo con la que tuvo que lidiar en la preparación para los Juegos Olímpicos, algo que le impidió "ser competitivo". "No le echo la culpa a nadie pero yo no puedo estar como estuve estos cuatro años. Aprovéchenme un poco más, creo que soy una figura calificada del deporte argentino, que lo he demostrado más allá de lo de hoy", aseguró. "Estaría bueno que me apoyen y respeten más, no quiero que los chicos que vengan atrás tengan que pasar por todo lo que pasé yo", insistió, al tiempo que cerró: "Pido disculpas a todos, se gana y se pierde pero tengo que aprender a perder

Estoy muy caliente, ahora voy a pensar qué es lo que voy a hacer".