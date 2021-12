El jockey Altair Domingos no volverá a correr caballos pura sangre, tras los estudios y consultas que se realizó con especialistas en Oftalmología, ya que "sufre una patología traumática a nivel del nervio óptico izquierdo que le impide tener una visión panorámica y binocular", según indicó hoy el doctor Octavio Arakaki, del servicio médico del Hipódromo de Palermo.

El médico explicó que "esa lesión aleja y contraindica el ejercicio de la profesión de jockey, ya que de continuar lo expondría a él y a sus compañeros a sufrir accidentes por no contar con una visión mínima para conducir caballos de carrera".

"El hipódromo de Palermo acompañó al jockey en todo el proceso hasta llegar a esta determinación y se informó en su presencia ante la gerencia hípica y los encargados de la junta médica", agregó Arakaki.

Altair Domingos fue monta oficial del stud La Providencia y se ganó un lugar en el turf argentino. El 1 de mayo de 2021 corrió la Polla de Potrillos en Palermo y tuvo una rodada un tanto grave: "Me pegué en la cabeza cuando caí y enseguida me di cuenta de que me dolía mucho el ojo izquierdo", dijo entonces Altair.

Muchos sostienen que es brasileño pero Altair nació en el Departamento de Bernando de Irigoyen, en la provincia de Misiones. Hace 12 años que está radicado en la Argentina, tras desarrollar su carrera en San Pablo.

"También corrí en el hipódromo de Curitiba y lo hice en Brasil porque cuando murió mi padre en la Argentina, mi madre me llevó para Brasil a los 10 meses de haber nacido", contó el jinete en diversas oportunidades.

De ahí surge el error de considerarlo brasileño, cuando en realidad el jockey es argentino. Ahora, antes de llegar a los 30 años, Altair Domingos deja de correr debido a una lesión importante en la vista, pero seguirá de alguna manera vinculado al turf, su gran pasión. (Télam)