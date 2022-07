El futbolista italo-peruano Gianluca Lapadula, figura del seleccionado peruano, se despidió del entrenador argentino Ricardo Gareca, quien no renovó contrato para continuar a cargo equipo incaico, con un mensaje de agradecimiento en las redes sociales.

“Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’" señaló Lapadula, jugador del Benevento de la Serie B italiana, en Instagram.

El jugador, nacido en Turín e hijo de madre peruana, siguió su mensaje diciendo: "Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”.

Gareca no renovó su contrato por discrepancias económicas con la Federación Peruana (FPF) luego de un proceso de siete años.

Lapdula, de 32 años, no integró el equipo peruano que se clasificó para la Copa del Mundo Rusia 2018 dirigido por Gareca tras 36 años pero si formó parte del que perdió la chance de avanzar al Mundial de Qatar 2022 al caer en el repechaje ante Australia. En el seleccionado de Perú suma 22 cotejos y siete tantos convertidos. (Télam)