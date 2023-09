El mediocampista italiano Marco Verratti dejó el Paris Saint Germain y fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Al-Arabi de Qatar, que adquirió sus servicios por una cifra aproximada a los 48 millones de dólares

Tras 11 temporadas donde conquistó 30 títulos en un total de 416 partidos, el futbolista de 30 años dejó el equipo francés para sumarse a las filas del conjunto qatarí dirigido por Younes Ali, que inició la liga doméstica con tres empates en las tres primeras fechas. En el actual subcampeón de la Qatar Stars League, el formado en el Pescara compartirá plantel con el neerlandés Mohamed Taabouni, que llegó del Feyernoord por alrededor de 500 mil dólares; del español Simo Keddari, que viene del Espanyol de Barcelona por una cifra aproximada a los 4,6 millones de dólares, y un ex compañero suyo en PSG: el senegalés Abdou Diallo, que fue comprado en alrededor de 16 millones de dólares. Además, otro ex Paris Saint Germain integra el equipo del Al-Arabi de Qatar: el brasileño Rafinha, que llegó al club para la temporada 2022/23 a cambio de 9,6 millones de dólares. El ex jugador del Barcelona es el número 10 del conjunto siete veces campeón de la liga doméstica.