Palmeiras recibirá el próximo jueves a Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Allianz Parque, que tiene una superficie de césped sintético en la que el conjunto brasileño cuenta con un historial sumamente positivo. Luego de empatar sin goles en el encuentro de ida en la Bombonera, Boca viajará a Brasil y se enfrentará con su rival en una cancha que ya despertó polémica. "Me preocupa simplemente que sea sintético y que no sea césped natural... Es un poco raro que a esta altura de la vida estemos hablando que un equipo de fútbol tiene cancha de sintético", disparó días atrás Sergio Romero. En esa línea, el ex arquero de la Selección argentina agregó: "La Conmebol o la FIFA deberían decir o híbrido o césped natural porque esto es fútbol. Para el césped sintético está el hockey". Si bien el cuerpo técnico había especulado con la posibilidad de entrenarse en sintético para prepararse para el partido, finalmente Jorge Almirón desestimó esa idea. Es un hecho que Palmeiras será beneficiado por la superficie, que fue modificada en 2020, ya que disputó 23 partidos en competencias internacionales y sumó 15 triunfos, cinco empates y tres derrotas. No obstante, las tres caídas fueron ante equipos argentinos: con River por 2 a 0 en las semifinales de la Copa Libertadores 2020 y con Defensa y Justicia, en dos ocasiones, primero por 2 a 1 en la Recopa Sudamericana 2021 y luego por 4 a 3 en la fase de grupos de la Copa en 2021. Palmeiras viene de perder en condición de visitante por 2 a 1 con Bragantino en el Brasileirao, donde se ubica tercero con 44 puntos cosechados hasta el momento en las 25 fechas disputadas del certamen. FG/KDV NA