El arquero de Ituzaingó, Tomás Figueroa, quien atajó uno de los penales en la definición final, destacó que "el grupo dio muestra de carácter" para igualar la serie (2-2) en la revancha de la final por el segundo ascenso a la Primera B.

"El grupo dio muestra de carácter, acostumbrado a sobreponerse a las adversidades que se presentaron durante el torneo", resaltó Figueroa en declaraciones para la transmisión televisiva de la señal 'Direc TV'.

"Antes de iniciar la ronda de penales, les dije a algunos compañeros que estaba con fe para atajar alguno y así se dio", refirió el guardavallas por el tiro que le desvió a Matías Coselli, el segundo de la serie de Argentino de Merlo.

A la vez, entre sonrisas y emoción y rodeado de varios hinchas en el campo, el arquero surgido en las divisiones formativas de Vélez manifestó: "Estoy muy feliz no solo por subir a Primera B, si no también por los tantos esfuerzos y altibajos que he tenido en mi carrera, como les pasa a la mayoría de los jugadores de las categorías del ascenso", subrayó.

(Télam)