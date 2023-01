El Gran Premio de China de Fórmula 1, que no se realizará debido a las restricciones ligadas al Covid-19 en el país asiático, no será reemplazado en el calendario del Mundial 2023, anunció hoy el promotor de la competición, Formula One.

De esta forma el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial pasa de 24 carreras a 23, lo que sigue siendo un récord.

La carrera china, que iba a celebrarse el 16 de abril en Shanghai, fue anulada debido "a las dificultades presentes por la situación del Covid-19" en China, en donde las restricciones son muy importantes desde diciembre pasado.

La ausencia de China, por cuarta vez consecutiva desde el comienzo de la pandemia, deja un hueco entre el GP de Australia, el 2 de abril, y el GP de Azerbaiyán, el 30.

El calendario oficial de la temporada 2023 de la Fórmula 1 es el siguiente:

+ 5 de marzo: GP de Baréin (Sakhir)

+ 19 de marzo: GP de Arabia Saudita (Jeddah)

+ 2 de abril: GP de Australia (Melbourne)

+ 30 de abril: GP de Azerbaiyán (Bakú)

+ 7 de mayo: GP de Miami

+ 21 de mayo: GP de Emilia-Romagna (Imola, Italia)

+ 28 de mayo: GP de Mónaco

+ 4 de junio: GP de España (Barcelona)

+ 18 de junio: GP de Canadá (Montreal)

+ 2 de julio: GP de Austria (Spielberg)

+ 9 de julio: GP del Reino Unido (Silverstone)

+ 23 de julio: GP de Hungría (Budapest)

+ 30 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)

+ 27 de agosto: GP de los Países Bajos (Zandvoort)

+ 3 de septiembre: GP de Italia (Monza)

+ 17 de septiembre: GP de Singapur

+ 24 de septiembre: GP de Japón (Suzuka)

+ 8 de octubre: GP de Qatar (Lusail)

+ 22 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

+ 29 de octubre: GP de México (México)

+ 5 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

+ 18 de noviembre: GP de Las Vegas

+ 26 de noviembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina). (Télam)