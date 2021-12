El próximo sábado será el día y la hora señalada para los pura sangre que intentarán la hazaña de ganar la carrera más importante de 2021 que, sobre 2.400 metros, se correrá en la histórica pista de césped del hipódromo de San Isidro.

Los anotados son 19 caballos fondistas y estos son sus nombres: Astro Latino, Athelsta, Candilero, Cool Day, Del Muñeco, Encarrilado, Expreso Oriente, Happy Day, Héroes, Il Divo, Master Kaa, Miriñaque, Mr Globalizado, Pelo Platinado, Pepe Joy, Sandino Ruler, Storefront, Vespaciano y Village King.

También habrá otras importantes carreras de Grupo 1, como el Gran Premio Joaquín de Anchorena, sobre 1.600 metros de césped. Los anotados para esta carrera son Bouquet Key,Che Capanga, Chemín Du Ciel, Don Empeño, El Bermejo, Evo Revoltoso, Fix Felix, Hatim, Zillion Stars, Hiper Happy, Hole In One, Master Soy, Montecelso, Santo Dios, Sonny Bill, Sìrit of Light y Spliwise.

El Gran Premio Copa de Plata, sobre 2.000 metros, tendrá un total de 17 yeguas en acción: American Charity, Bononia, Buena Brújula, Didia, Eagle Scout, Excabiar, Henestrosa, Hit Emerir, Joy Nima, Justify My Love, Marquesa Key, Our Little Girl, Pepper Mill, Polvorada, Que Chula, Scarpetta y Yumara Chica.

El Gran Premio Félix de Alzaga Unzué se llevará a cabo en la distancia de los 1.000 metros para caballos y yeguas, con las siguientes inscripciones: Agiosto, Antes y Después, Che Maga, Codrínger, Elcisa, Hit Empeñoso, Hit Time, Lider Blue, Luthier Blues, Misty Spring, Oficial Mature, Ree Promocionada, Qué Pingazo, Queen Liz, Río Amigo, Sandon Greeley, Senegalesca, Shades Of Rosé. True Command, Yuto Barataz Key y Zamindar Quit.

Este verdadero mitin hípico marca, bajo la frase "Viví la gloria", de alguna manera despierta el interés de los propietarios de caballos para anotarse en las grandes ocasiones.

Y la fiesta del sábado próximo en el hipódromo de San Isidro es una gran ocasión para que esos caballos y yeguas lleguen a la gran fama del turf argentino. (Télam)