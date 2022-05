El Gran Premio 25 de Mayo ya tiene 15 inscriptos de primer nivel anotados en las gateras, para esa prueba clásica que se realizará sobre la distancia de los 2.400 metros del césped de San Isidro.

La ratificación de las inscripciones será el lunes 16 y los compromisos de monta se harán el martes 17 en las oficinas del hipódromo norteño, que el miércoles 25 de mayo será el lugar de la tradicional cita "burrera".

Los inscriptos son Alibabá Song, Gool City, Bononia, Del Muñeco, Durazzo, Emerir Craf, Estruendoso Dubai, Huapango Torero, Laycán Blues, Mikonos Beach, Mr. Globalizado, Pepe Joy, Winery y Winter Guest.

Uno de los candidatos más serios es Durazzo, un caballo que viene en franca evolución y que ya ganó el Clásico Porteño. Es un fondista para respetar.

Ese mismo día en San Isidro se correrá el Gran Premio Gran Criterium, sobre 1.600 metros para potrillos nacidos desde el 1 de junio de 2019.

Los inscriptos son El Estelar, Es De Temer, Full Catalán, Karalis, King Wonka, Lawson, Muy Muy Macho, Natán, Roman Runner y Star Galán.

Lawson viene de ganar el Gran Premio Chevalier y es uno de los potrillos que mejor futuro tiene, al menos por las dotes que mostró en las 2 carreras que realizó.

Para finalizar la fiesta del próximo 25 de Mayo, se correrá el Gran Premio de Potrancas, una prueba de 1.600 metros de césped. Hay 13 anotadas y en la lista están con Catch The Pié, Dama Amazona, Doña Austera, Dona Morebí, Emperadora, Its Never Too Late, Lindaflor La Violeta, Maneater, Milagrosa Sureña, Obia Star, Rihallah, Señora Colega y Tan Gritona.

Por lo tanto, el 25 de Mayo además del locro y las empanadas típicas de la fecha patria, habrá una jornada hípica que merece ser vivida a pleno. (Télam)