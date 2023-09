El gol del delantero argentino ex River Plate, Sebastián Driussi resultó insuficiente para que Austin FC lograra despegar de las últimas posiciones de la Zona B del torneo de la Maajor League Soccer estadounidense ya que su equipo cayó por 2 a 1 como local ante Portland Timbers en el cierre de la 32da. fecha del certamen.

En el encuentro jugado en el Q2 Stadium también fue titular junto a Driussi el ex Independiente, Emiliano Rigoni, mientras que en la visita lo hizo de arranque el lateral izquierdo, ex Banfield, su compatriota Claudio Broavo, en tanto que eñl volante Sebastián Blanco, ex San Lorenzo y Lanús, permaneció en el banco de suplentes.

Al término de esta jornada las posiciones quedaron de la siguiente manera:

- ZONA A:

MIRÁ TAMBIÉN Demichelis sorprendido por una pregunta sobre la continuidad de su ayudante Germán Lux

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Cincinnati 582817744632+14

2Orlando City 502814864534+11

3New England 482813964734+13

MIRÁ TAMBIÉN El empresario Guillermo Bameule es el nuevo presidente de Ferro Carril Oeste

4Philadelphia 472714584933+16

5Columbus Crew452813695741+16

6Atlanta United 452912985645+11

7Nashville SC 402711793227+5

8Montreal 3628113142840-12

9DC United 352998123738-1

10Chicago Fire 332889113242-10

11Charlotte FC 322771193443-9

12New York FC 3129613102836-8

13New York RB 302879122433-9

14Inter Miami 282784153244-12

15Toronto FC 2228410142441-17

- ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1St. Louis City 4929154105638+18

2Los Angeles FC432812794434+10

3Seattle Sounders422911993530+5

4Vancouver 412711884537+8

5Houston Dynamo4028117103732+5

6Real Salt Lake4028117103941-2

7SJ Earthquakes4029101093437-3

8Minnesota 3728910934340

9Portland Timbers362999113645-9

10Kansas City 352998123940-1

11Dallas 352798103031-1

12Austin FC 332896133945-6

13L.A. Galaxy 302779113545-10

14Colorado 2227410131840-22

- Clasifican a los play offs los siete primeros de cada zona y los octavos y novenos jugarán un repechaje para acceder a esas instancias. (Télam)