El francés Fabio Quartararo (Yamaha) buscará este domingo estirar su ventaja en el Mundial de Moto GP, en el Gran Premio de Aragón, España, cuya actividad se iniciará mañana.

"Aragón no es mi circuito preferido, pero intentaré dar el máximo. Ahora tengo la consistencia que me faltaba en 2020", afirmó Quartararo, líder del torneo con 206 unidades. Lo sigue el español Joan Mir (Suzuki), con 141, informó la agencia ANSA.

La carrera, que se desarrollará en el circuito MotorLand Aragón, registrará el debut del español Maverick Viñales en Aprilia, equipo al cual se sumó tras su abrupta salida de Yamaha.

A su vez el también español Marc Márquez (Honda), excampeón y destronado en 2020 por Mir, buscará sumar un nuevo triunfo en Aragón, donde permanece invicto desde 2016.

"Fabio Quartararo está haciendo la diferencia, me recuerda a mí mismo cuando ganaba y todo salía bien. Mi objetivo será finalizar en el 'top five' aunque no estoy al máximo", aclaró Márquez.

Mañana el Moto GP tendrá dos tandas de ensayos libres; el sábado habrá un nuevo entrenamiento y la clasificación; y el domingo se correrá la prueba desde las 9, hora argentina. (Télam)