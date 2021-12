El tenista francés Benoit Paire, número 46 del ranking mundial de la ATP, comunicó que se volvió a contagiar coronavirus y se mostró enojado con las medidas sanitarias de algunos países como Australia y la Asociación de Jugadores.

"Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por COVID", dijo el francés -claramente frustrado- en sus redes sociales.

"Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!", se descargó Paire.

El francés se quejó de la dura cuarentena que debieron hacer los jugadores (14 días sin salir del hotel) antes de la edición de este año del Abierto de Australia. Luego de ser eliminado en la primera ronda del primer Grand Slam del año, Paire calificó de "vergonzosas" a las condiciones que pusieron los organizadores.

Paire aclaró que está "100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido". Además, criticó a la ATP: "Es secundario, pero ATP, cómo defiendes a los jugadores en mi caso?".

El jugador de 32 años, ex top-20, dio por primera vez positivo en el Abierto de Estados Unidos de 2020 y un mes después, cuando tenía planeado jugar en Hamburgo, volvió a dar positivo. Ahora, un año después y ya vacunado, Paire tiene nuevamente coronavirus. (Télam)