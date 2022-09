El arquero Esteban Andrada, exBoca Juniors y actualmente en Monterrey de México, apoyó la gestión de su compatriota Gerado Martino como técnico del seleccionado mexicano y resaltó el hecho de haber logrado clasificar al equipo para el Mundial de Qatar 2022.

“Al principio, cuando no se le daban los resultados, a Martino lo criticaban. Son malos los medios, si clasificó al Mundial es por algo. No es fácil clasificar; de hecho, hay muchos seleccionados hasta europeos, que no lo lograron, es difícil hacerlo. Creo que hay que tener paciencia”, dijo Esteban Andrada en entrevista a FOX Sports Radio México.

La prensa mexicana es muy dura con Martino desde hace tiempo ya que critican su forma de juego, la no convocatoria del goleador Javier "Chicharito" Hernández, quien juega en los Estados Unidos, y los malos resultados que viene logrando en los amistosos.

Con respecto al partido que jugarán Argentina y México, por el Grupo C de Qatar 2022, en el cual también participarán Polonia y Arabia Saudita, el arquero dijo: "Ojalá puedan clasificar Argentina y México. Yo vivo en México, me encariñé con la gente, así que ojalá que pueda llegar lo más lejos posible”.

Andrada, mendocino de 31 años, también jugó en Lanús y Arsenal, en tanto que en el seleccionado argentino suma cuatro cotejos.

(Télam)