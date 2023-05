El exmediocampista de Racing Carlos Alcaraz, actualmente en Southampton de Inglaterra, admitió hoy que si es por él prefiere a su exclásico Independiente en la B Nacional.

"No voy a mentir. Si es por mi que se vayan a la B. No es un problema mío, yo como hincha y ex jugador de Racing, la verdad no me molestaría que se vayan. Sus deudas o sus problemas no es algo que me incumban. Por mi que se vayan tranquilos", dijo Alcaraz sin ponerse el cassette, en una nota con DSSports.

El "Rojo" pelea por salir de la zona baja de la general en la Liga Profesional, ya que el último de la tabla anual descenderá automáticamente (otros dos equipos lo harán por el promedio).

Por otro lado, Alcaraz le agradeció al entrenador racinguista Fernando Gago por "todo" lo que le enseñó y el "trato" brindado.

"Le diría que siga yendo a entrenar con la misma intensidad de siempre como lo hizo desde el primer día, que le iba a ir muy bien en Racing o en donde le toque estar", apuntó.

Además, Alcaraz recordó que la final contra Boca del Trofeo de Campeones se vivió con "mucha tensión" y por eso hizo un festejo de cara a los hinchas rivales.

"Hubo mucha pica cuando ellos salieron campeones del torneo. Se burlaron un poco de nosotros y de un compañero nuestro. En el momento nos molestó, sé que es algo del folklore, pero nosotros quizás nos burlamos también y ellos se lo tomaron a mal. ¿Por qué se tienen que enojar si cuando nombraron a los nuestros no pasaba nada?", detalló.

El volante, que consiguió sumar varios minutos en el conjunto inglés que marcha último y está cada vez más cerca del descenso, comentó que "todavía" debe adaptarse a la competición.

"Acá están los mejores equipos, los mejores jugadores. A mí me llena de orgullo. Hoy estamos en un mal momento con el equipo pero todavía tenemos chances de quedarnos y eso sería muy lindo porque es lo que todos queremos", explicó.

"Hay muchos clubes, no solo de Inglaterra, viendo nuestro fútbol porque hay muy buenos jugadores, muy buenos equipos. Pero creo que sobre todo lo ven porque hay muchos jugadores buenos de corta edad como Facundo Buonanotte o Máximo Perrone", valoró.

Otros que están "asentados y son muy destacados" son Enzo Fernández (Chelsea), Julián Álvarez (Manchester City) y Alejandro Garnacho (Manchester United) porque "nunca se achican". (Télam)