El ex jugador de la Selección Colombia Freddy Rincón se encontraba en grave estado tras un accidente automovilístico que sufrió en la ciudad de Cali, al ser embestido por un colectivo. El ex futbolista, de 55 años, transitaba en un automóvil que intentó cruzar una avenida y un colectivo lo chocó desde la parte del acompañante. Rincón está internado en terapia intensiva de la Clínica Imbanaco y los médicos debieron operarlo, como consecuencia de las lesiones que sufrió. El ex jugador Rincón iba como copiloto de la camioneta que fue impactada de lleno en el costado derecho. "El estado de salud del paciente Freddy Rincón es delicado, sus condiciones son muy criticas, tuvo un trauma craneoencefálico severo, será sometido a cirugía y luego a la unidad de cuidado intensivo", explicaron desde el centro de salud colombiano a los medios de comunicación. En su carrera futbolística, Rincón jugó en Napoli de Italia y Real Madrid, y precisamente el club español se manifestó en redes sociales y se solidarizó con la situación del ex mediocampista. "Desde el Real Madrid C. F., toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento", escribió el club "merengue" en las redes sociales. Más allá de jugar los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Rincón fue una de las figuras en la histórica goleada que Colombia le hizo a Argentina en septiembre de 1993 por 5 a 0, en el estadio de River. AT/AMR NA