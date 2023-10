El español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró este lunes que en la escudería italiana no hay "favoritismos" con ninguno de los pilotos, y negó que "pelee" con el monegasco Charles Leclerc para ser piloto número uno del equipo de Maranello.

"La prioridad número uno es que Ferrari consiga victorias y mi relación con Fred Vasseur -jefe de equipo de los italianos- es muy buena, me llevo muy bien con mucha gente. Aunque tenga una relación muy buena con Leclerc, no quita que yo tampoco la pueda tener o que no me pueda respetar y ayudarme también" aseveró Sainz en declaraciones realizadas en un evento organizado por uno de sus sponsors y publicadas por la agencia de noticias DPA.

Sainz, ganador este año en el Gran Premio de Singapur, señaló que "no hay favoritismos en Ferrari" y reiteró que no existe ningún trato de favor o predilección por Leclerc sino que hay "una buena relación del jefe de equipo con sus dos pilotos".

"La prensa cree que estamos peleando por ser número uno y dos, pero es culpa de la prensa. Nuestra prioridad número uno, y así está en nuestros contratos, es Ferrari, simplemente que gane Ferrari. No hay piloto uno y dos, siempre será así", insistió el madrileño. (Télam)