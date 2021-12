El extenista español Carlos Moyá, actual entrenador de Rafael Nadal, reveló hoy que se contagió coronavirus.

"Buenas a todos, quería decir que yo también he dado positivo por Covid-19. El domingo al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas di negativo en test de antígenos. Unas horas más tarde al confirmarse un positivo en el equipo me hice un PCR y di positivo", publicó Moyá en su cuenta de la red social Twitter.

El mallorquín, de 45 años, fue efímero número uno del mundo en marzo de 1999 y conquistó 20 títulos en su carrera, entre ellos Roland Garros 1998 y el Argentina Open en 2003 y 2006.

"Tengo fiebre, dolor de cabeza y molestias en todo el cuerpo, con escalofríos, esos son mis síntomas. Seguro que la vacuna ha ayudado a no estar peor ni tener que visitar el hospital", añadió Moyá.

"Tolo lo que cuento no lo leí ni me lo contaron, me pasó a mí. Si no supiera lo que tengo pensaría que se trata de una gripe de las de siempre", concluyó Moyá.

El positivo de Moyá se produjo 24 horas después del de "Rafa" Nadal, quien a raíz de la situación y la cuarentena que deberá afrontar pone en duda su participación en el abierto de Australia, a jugarse a fines de enero de 2022. (Télam)