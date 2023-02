El tenista español Carlos Alcaraz, máximo favorito al título, apeló a su enorme jerarquía para instalarse hoy en las semifinales del Argentina Open, luego de imponerse sobre el experimentado serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 6-2.

Alcaraz, segundo en el ranking mundial de la ATP detrás del serbio Novak Djokovic, empleó una hora y 33 minutos para doblegar la resistencia de Lajovic (90) ante casi 5.000 personas que completaron la capacidad de la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El murciano, de 19 años, logró su segundo triunfo consecutivo en Buenos Aires, ya que el miércoles había superado a otro serbio, Laslo Djere (57), y jugará mañana en semifinales ante el argentino Francisco Cerúndolo (30) o su compatriota Bernabé Zapata Miralles (74).

Cerúndolo y Zapata Miralles cerraban la quinta jornada del ATP porteño en el último partido de los cuartos de final que tuvo un primer set favorable al español por 6-3, en un partido que se retrasó por la lluvia, que motivó dos interrupciones en los cruces previos.

El murciano Alcaraz, ovacionado por el público desde que pisó la cancha central, comenzó el partido a todo ritmo, sin dar ningún tipo de opciones al serbio, así se puso rápido en una apreciable ventaja de 3-0 con un quiebre de servicio en el 2-0.

Sin embargo, el balcánico, un viejo "zorro" del circuito con mil partidos en el lomo a sus 32 años, aprovechó un par de descuidos del español y se acercó 3-2 tras llevarse dos puntos seguidos.

El público, totalmente inclinado con el "niño maravilla" que se adueñó del número uno del mundo el año pasado (lo perdió recién en enero a manos de Djokovic), y eso le dio impulso al español que recién está volviendo a jugar en Buenos Aires luego de una lesión que lo mantuvo inactivo casi cuatro meses.

Alcaraz se llevó el set inicial por 6-4 y encaminó la victoria, ya que en el segundo parcial tomó ventaja de 3-0 y 4-1, con "winners" de derecha plantado dos metros detrás de la línea de la base, algo casi imposible para el resto de los tenistas.

El español, campeón el año pasado del US Open, por ahora su único título de Grand Slam, definió el partido por 6-2 y logró instalarse entre los cuatro que irán este sábado en busca de la final de la edición 23 del Argentina Open.

La única semifinal que se definió temprano fue la que protagonizaron el británico Cameron Norrie y el sorprendente peruano Juan Pablo Varillas, quienes se impusieron en sus respectivos partidos de cuartos de final sobre el argentino Tomás Etcheverry y el italiano Lorenzo Musetti.

El británico Norrie (12), segundo favorito al título detrás de Alcaraz, terminó con las ilusiones del argentino Etcheverry (82) y lo venció por 5-7, 6-0 y 6-3.

Etcheverry, nacido en La Plata hace 23 años, perdió con Norrie luego de dos horas y media en un partido cambiante que debió interrumpirse dos veces por lluvia, situación que finalmente terminó perjudicando al argentino.

El partido que inauguró la jornada de cuartos de final en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se jugó en condiciones climáticas diametralmente opuestas a jornadas anteriores, con una temperatura de14 grados que contrastó con los 39 de máxima desde el sábado en la clasificación hasta la jornada del miércoles último.

El británico, que había sufrido mucho para eliminar en la ronda anterior al argentino Facundo Díaz Acosta, tomó mayores precauciones para enfrentar a Etcheverry, avisado de que tenía un servicio muy potente entonces no podría dejar escapar puntos con el suyo.

Etcheverry se lució en el primer set que se llevó por 7-5, pero luego sobrevino la primera interrupción por lluvia que duró 40 minutos y en la reanudación Norrie fue una verdadera tromba y lo arrasó por 6-0.

El británico tomó una ventaja de 3-1 en el tercer set y nuevamente el partido se interrumpió por lluvia, esta vez durante media hora.

Cuando los tenistas regresaron a la cancha central del complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo, no hubo lugar a la hazaña y Norrie cerró con un 6-3 que le dio la victoria.

"La primera interrupción me perjudicó, no pude volver al nivel que tenía, me costó muchísimo y se me escapó un partido que tenía controlado. Estoy con bronca", confesó a Télam Etcheverry, luego de consumada su derrota, en el torneo que significó la mejor actuación de su carrera con su acceso a los cuartos de final.

Más tarde, cuando la gente esperaba disfrutar del talento del italiano Musetti, tercer favorito al título, el que sorprendió gratamente fue el peruano Varillas, que protagonizó la mejor actuación de su carrera y se instaló en las semifinales.

Varillas (101) se impuso sobre Musetti por 6-4 y 6-4 al cabo de una hora y 46 minutos de juego, con una actuación memorable.

El peruano nacido en Lima hace 27 años exhibió un nivel altísimo y se instaló por primera vez en su carrera entre los cuatro mejores de un torneo de la ATP.

Varillas, surgido de la clasificación, había mostrado sus credenciales cuando venció en la primera ronda al portugués Joao Sousa (142) y en octavos de final al austríaco Dominic Thiem (99), a lo que sumó otra actuación consagratoria frente a Musetti.

El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por un total de 711.600 dólares y arrojará el domingo a un nuevo campeón, tras la consagración en 2022 del noruego Casper Ruud. (Télam)