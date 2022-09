El director técnico de Independiente, Julio César Falcioni expuso que su "equipo en la cancha no perdió" al empatar esta tarde con Talleres, de Córdoba, sin abrir el marcador, para luego quedar eliminado de la Copa Argentina en la definición por penales 4-2, en la llave de cuartos de final, que se jugó en Resistencia.

“En el partido no perdimos. Estoy conforme con el gran esfuerzo que hizo el grupo“, consideró Falcioni en la posterior conferencia de prensa brindada en el estadio Centenario, del club Sarmiento.

“Venimos de una secuencia de partidos importantes donde se está haciendo mucho esfuerzo. El equipo cambió la imagen que venía teniendo", agregó en relación a las 5 victorias en hilera que lograron en las últimas semanas (4 por el torneo de la LPF y la de octavos de final de la competencia nacional).

En el mismo sentido, 'Pelusa' resaltó que para él "fue muy valorable" esa mejora del 'rojo', lo que a su criterio "es lo más importante", al margen que el cuadro no pudo avanzar a las semifinales.

“Tenemos un compromiso entre todos, jugadores y cuerpo técnico, que es sacar a Independiente adelante. En ese sentido estoy muy tranquilo”, subrayó el exarquero, que pudo estar presente en la capital chaqueña al recuperarse de una afección respiratoria por la que no había estado junto al plantel en el triunfo ante Newell's Old Boys 1-0, el último sábado, por el campeonato local.

“Les agradecemos a todos los hinchas que nos acompañaron, como siempre lo hacemos. Por eso tratamos de dar lo máximo para que todo simpatizante esté contento“, refirió el exDT de Boca Juniors, Banfield y Vélez Sarsfield, entre otros.

Para cerrar, Falcioni fue consultado por el acto eleccionario del próximo domingo para renovar autoridades, con una lista por el oficialismo y dos por la oposición: “La parte política es algo en donde nunca intervine. No es que no me interesa, pero nunca me he involucrado en la política, tanto de un club como en lo nacional”, señaló.

A su vez, finalizado el cotejo, el delantero Javier Vallejo, de 18 años, con el remordimiento de haber marrado su tiro penal en la serie final, se disculpó con los seguidores del conjunto de Avellaneda: "Sé que no va a alcanzar de nada esto, pero a toda la gente de Independiente de corazón, estoy muy dolido y les pido mil disculpas", expresó en su cuenta de Instagram.

El plantel, luego del regreso de esta noche desde Resistencia, volverá a entrenar mañana a las 15.30, en el complejo de Villa Domínico para comenzar a preparar el partido con Arsenal, que se jugará el sábado venidero a las 20.30, en Sarandí, por la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol. (Télam)