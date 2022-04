Aris Salónica, equipo que dirige el DT argentino Germán "Mono" Burgos, igualó hoy 0-0 con PAS GIannina, en partido correspondiente a la tercera fecha de la ronda Campeonato de la Superliga de fútbol de Grecia, que es liderada con comodidad por Olympiakos.

En el estadio Vikelidis de la ciudad de Salónica, el conjunto del entrenador marplatense, de 52 años, empató su segundo cotejo consecutivo y sumó su tercero sin ganar, desde que empezó esta segunda fase que dirimirá al campeón de la competencia.

Desde que tomó las riendas del equipo, en febrero pasado, el exDT de Newell's obtuvo tres triunfos, dos empates y una sola derrota (1-2 con el puntero Olympiakos)

En Aris Salónica (47 puntos) se desempeñó desde el arranque el ex Quilmes y River Plate, Juan Manuel Iturbe (nacionalizado paraguayo), mientras que los argentinos Facundo Bertoglio (ex Colón), Daniel Mancini (ex Newell's) y Mateo García (ex Instituto de Córdoba) ingresaron en la segunda etapa, según reflejó Soccerway

El defensor Rodrigo Erramuspe (ex Huracán) disputó los 90 minutos para PAS Giannina (42).

Otros resultados: Panathinaikos 2-PAOK Salónica 1; Olympiakos 1-AEK Atenas 1

Principales posiciones: Olympiakos 70 puntos; PAOK Salónica 59; AEK Atenas 48; Panathinaikos y Aris Salónica 47.

(Télam)