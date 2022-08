(Por Adrián Mouján).- Los nadadores de la selección argentina salvamento acuático deportivo lanzaron un sistema de donaciones para poder reunir los fondos y concurrir al Campeonato Mundial de la especialidad (Lifesaving World Championships 2022), que se disputará entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre en la localidad de Riccione, en Italia.

Fabián D'Eramo, ex guardavidas y secretario del equipo, explicó a Télam que iniciaron una campaña mediante una aplicación de Crowdfunding, para que la gente pueda ayudar a estos deportistas mediante la donación de "un cafecito".

"No tenemos apoyo y nos queda poco tiempo. Si lográramos que 150 mil personas donen un "cafecito" de 100 pesos se logrará el objetivo. La forma de colaborar es a través de la app: https://cafecito.app/seleccionargentina o a través de una transferencia, alias: SeleccionGuardavidas", detalló D'Eramo.

Leonardo Manino, actual presidente de la Asociación Civil Equipo Profesional de Salvamento Acuático (@epsa.arg), explicó que en el torneo participarán entre 46 y 56 países. "Es un deporte que en breve será olímpico. Es más, está previsto que para los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, en Australia, ya lo sea. Australia es la cuna de este deporte", añadió.

"Como es un deporte amateur, ni EPSA Asociación Civil, ni los deportistas reciben apoyo económico alguno y todo deben solventarlo por sus propios medios. En esta difícil situación económica que atraviesa nuestro país, se les está haciendo cuesta arriba recolectar los fondos. Estos profesionales que siempre acostumbran a ayudarnos en el verano, con alguna acción de prevención o porque no rescatándonos del agua, hoy son los que necesitan una ayuda", detalló Manino.

El titular de EPSA estimó que "para que toda la delegación viaje y pueda representar a nuestro país, entre pasajes, estadías, comidas e inscripciones al evento, se necesitan 15 millones de pesos aproximadamente".

La Argentina concurrirá al Mundial en Italia con dos selecciones, la mayor y la junior, y D'Eramo detalló: "Los mayores de 18 son guardavidas que en el verano los ves trabajando en la pileta, el río, el mar, en la playa o donde sea y que además practican el salvamento acuático deportivo como un estímulo para mantenerse entrenado. El guardavidas es un profesional que puede estar dotado de mucho recurso material y tecnológico pero debe estar muy bien físicamente también, entonces el deporte de alguna manera incentiva al entrenamiento periódico".

"Los chicos menores de 18 no son guardavidas, porque en nuestro país la ley dice que para formarte tenes que ser mayor, pero hay otros países como España, Italia o Alemania que sí hay guardavidas de 16 años y que pueden ejercer la tarea de guardavidas, entonces desde hace unos años empezaron a hacer también el campeonato mundial de guardavidas de menos de 18".

Respecto de la formación, el ex guardavidas detalló que "los jóvenes reciben esta formación aprenden a hacer RCP, primeros auxilios y recursos de prevención en el agua fundamentalmente".

D'Eramo explicó que EPSA es "una asociación civil, está afiliada en carácter de full member a la Federación Internacional de Salvamento Acuático y la misión que tiene esta asociación civil que te estoy hablando es liderar los procesos para reducir el tema del ahogamiento, porque a nivel mundial, cada 90 segundos una persona muere ahogada".

"Unas 350 mil personas mueren ahogadas en el año en el mundo, eso te da una persona cada 90 segundos. En nuestro país las estadísticas que hay aproximadamente hablan de una persona por día, más o menos, porque las cifras anuales hablan de alrededor de 340 personas ahogadas al año". Hay muchas personas y las estadísticas no son fieles, en el sentido de que por ahí mucha gente muere ahogada y en el parte de defunción le ponen paro cardiorrespiratorio. Está bien, la persona ahogada muere del paro cardiorrespiratorio pero la causa que genera ese paro cardiorrespiratorio es el ahogamiento".

Los integrantes del equipo son guardavidas que "están entrenados para trabajar en una acción de rescate, pero también están entrenados para hacer acciones de prevención. Siempre decimos que si un guardavidas tiene que sacar a un pibe del agua en el mar es porque fallaron las instancias previas, las instancias de prevención. Ese pibe no debería estar en la corriente entrante, en la canaleta o donde sea. Por eso se puede trabajar mucho desde la prevención".

Sobre la prevención, D'Eramo indicó que "nuestros hijos deben aprender que si te dicen 'voy al agua' y vos le decís 'no te metas en lo hondo', ellos te tienen que decir 'no, papá, vos tenés que venir a mirarme, no me podés dejar solo en el agua'. Esa es una manera de trabajar en la prevención. Muchos padres le dicen que no se metan hondo, pero el pibe se puede ahogar en 50 centímetros de agua, más aún cuando hay mucha gente".

Respecto de si la estadística marca un crecimiento de las muertes por ahogamiento a partir del crecimiento de la actividad de deportes marinos como wind surf, surf, kite-surf, remo y vela, entre otros, D'Eramo aclaró que "a medida que crecen los deportes acuáticos siempre hay peligro de ahogamiento".

"Siempre aclaramos que si practicas un deporte y no lo hacés con las buenas prácticas de prevención obviamente que hay peligro de ahogamiento. Si vas a hacer kayak, sos un excelente nadador y no tenés los elementos de prevención te podés golpear, quedar inconsciente en el agua y te ahogas porque no tenés chaleco. Si vos vas a hacer náutica o remo, por más que seas un excelente nadador si no llevás un chaleco salvavidas te podés ahogar, porque si te golpea otra embarcación como ahora está en las noticias de una embarcación que pasó por arriba a otro bote, aunque seas un excelente nadador si no llevás un chaleco te ahogás", señaló.

Pero el integrante de EPSA también llamó la atención sobre aquellos que conducen embarcaciones. "La gente que saca el carnet de conductor náutico o que tiene embarcaciones tiene que recibir también educación sobre la prevención de ahogamiento, porque capaz llevás a la familia en un barco, en un bote o un yate a pasar un fin de semana afuera y esa gente mínimamente debería tener los recursos de prevención, cómo hacer una asistencia si alguien se cae al agua y por sobre todas las cosas deberían aprender a hacer RCP".

Los nadadores también pidieron la reglamentación de la Ley nacional que indica que "todos los chicos de nivel de secundaria deben entrenarse en RCP. Pero también en prevenir y en estar atentos cuando están cerca de piletas, lagos, lagunas o espejos de agua". (Télam)