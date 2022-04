El director técnico del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, recibió alrededor de 450 amenazas de muerte a través de Instagram tras la sorpresiva eliminación del vigente campeón germano ante el Villarreal de España, en los cuartos de final de la Champions League, señaló hoy la prensa europea.

Nagelsmann recibe regularmente este tipo de mensajes según comentó: "Después de cada partido, independientemente de si ganamos o perdemos, me amenazan. Es algo nunca entenderé porqué lo hacen".

"Soy criticado de todos lados, es normal y puedo hacer frente a ello. Puedo vivir bastante bien con las críticas, pero con 450 amenazas de muerte en Instagram, es menos fácil", consignó el diario español Mundo Deportivo.

Bayern Munich cayó 1-0 como visitante ante Villarreal y el pasado miércoles igualó 1-1, lo que determinó su salida de la Liga de Campeones cuando era uno de los grandes favoritos a ganarla.

MIRÁ TAMBIÉN River visita a Banfield para acercarse a la clasificación a cuartos de final

"La gente puede escribir lo que quiera, pero quizás deberían pensar en lo que escriben. Creen que tienen razón, eso es lo raro. El club no va a aumentar la seguridad. No quiero provocar a nadie, hasta ahora no ha habido nadie en mi puerta", aclaró el entrenador que encamina al equipo a la conquista de la Bundesliga por décima vez consecutiva. (Télam)