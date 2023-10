El entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, consideró que sus jugadores "merecían más" en la derrota frente a Inglaterra por el tercer puesto, que dejó al equipo argentino fuera del podio. "Tuvimos una buena campaña (en el Mundial), pero los jugadores hoy merecían más. Estoy decepcionado con la forma en que se conduce el deporte, la manera en que se conducen los partidos y la consistencia. Mis jugadores trabajaron dos años para conseguir algo", aseguró Cheika. Y agregó: "Sé que somos una de las naciones menores, no somos Inglaterra, Nueva Zelanda, Sudáfrica o algunos de esos equipos, pero al final del día es difícil (que pase eso) y lo siento por los chicos, que se merecían más". A la hora de analizar el duelo ante Inglaterra, Cheika consideró que "se definió por márgenes pequeños, tres puntos" y que "tuvimos un kick que nos taparon y nos mantuvimos ahí realmente bien una vez que nos acercamos. No tuvimos suerte en algunas cosas, pero aún así estuvimos en partido". Es sabido que el contrato de Cheika con la Unión Argentina de Rugby (UAR) expira cuando finalice la Copa del Mundo y hasta el momento no sabe si lo renovará o seguirá con su carrera en otro lado

"No tengo ni idea; ni siquiera lo pensé. Iré a Argentina antes de fin de año y hablaremos de cómo salieron las cosas y que depara el futuro, pero no es lo que estoy pensando ahora. Estoy totalmente decepcionado por todos, nuestros hinchas, nuestra gente, porque creo que merecíamos ganar y por una razón u otra no lo hicimos", reflexionó. JPE/MAC NA