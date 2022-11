El entrenador de la reserva de Lanús, Rodrigo Acosta, cuestionó al árbitro Francisco Varano, quien controló el partido por el Trofeo de Campeones ante Boca, y aseguró que "lo noté muy nervioso", al tiempo que sugirió que "sabemos lo que es jugar contra Boca o River son equipos grandes".

Acosta, hermano de Lautaro, uno de los jugadores emblemáticos del "granate" agregó que "por eso le fui a hablar al vestuario y no me quiso atender" y sobre la derrota 2-0 dijo que "Boca hizo el gol de entrada y después el partido fue nuestro. La primera expulsión fue apresurada y no la merecíamos. Después vino el segundo gol y nos mató".

También remarcó que "me molestó mucho que en el segundo do tiempo no hubiera alcanza pelotas. Me pareció raro. No fue serio. Los chicos quedaron dolidos perdimos una final y para mí de forma injusta".

El entrenador de la reserva de Lanús fue expulsado en el segundo tiempo por excesos verbales y darle un puntapié a un micrófono de ambiente, lo que fue el punto de partido para que sus jugadores se descontrolaran, lo que culminó con otra expulsión y el intento de agresión al árbitro al final del encuentro.

El técnico del campeón, Mariano Herrón, dijo por su parte que "el.objetivo es que estos chicos jueguen en primera. Quiero agradecer a yodos los técnicos de todas las categorías se inferiores. El club busca esta forma de trabajo. Hoy creo que fuimos justos ganadores ante un rival difícil.

Y destacó que "a muchos les toca entrenar con primera, cuando bajan a jugar con nosotros lo hacen con la misma intensidad", a la vez que resaltó la gran temporada del arquero Leandro Brey con un "Boca tiene arquero para rato". (Télam)