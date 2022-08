El entrenador del seleccionado argentino de rugby, el australiano Michael Cheika, aventuró de cara al encuentro del próximo sábado frente a su par de Nueva Zelanda que "todos esperan que los All Blacks nos hagan polvo, los únicos que tenemos que pensar distinto somos nosotros":

Los seleccionado de Nueva Zelanda y Argentina se medirán el próximo sábado 27 de agosto a las 4.45 (hora de Buenos Aires) en el Oregantheory Stadium de la ciudad de Christchurch, válido por la tercera fecha del torneo Rugby Championship.

El entrenador australiano dijo que "tengo como objetivo inculcar al seleccionado argentino una mentalidad ganadora", señaló a The Breakdown, programa neozelandés que se emite por Sky Sport.

"Los jugadores argentinos no han ganado varios encuentros en el Rugby Championshipy por ello tratamos de intentar conseguir esa mentalidad ganadora y eso es algo en lo que estamos intentando trabajar", agregó.

"Así que la confianza es una parte de eso y luego tratar de respaldarlo en el fin de semana es la otra parte", dijo.

Los Pumas han obtenido desde que Cheika reemplazó a Mario Ledesma tres victorias en cinco partidos, dos de ellas frente al seleccionado de Escocia y una ante Australia, y dos derrotas, una frente al conjunto británico y otra ante los Wallabies australianos.

"He estado en demasiados partidos contra Nueva Zelanda como para saber qué significa esa palabra para ellos. La realidad es que todo el mundo levanta su juego para medirse con Nueva Zelanda", agregó para enfatizar luego: "todos".

Cheika, quien entrenó el seleccionado de rugby de Australia entre el 2014 y 2019, y posteriormente cumplió el rol de asesor en la etapa de Mario Ledesma en Los Pumas, sabe como pocos lo que es enfrentarse con los neozelandeses: "no me animo a decir que los All Blacks estén en un estado de vulnerabilidad".

El entrenador elogió a los All Blacks por mostrar su carácter y reponerse hace dos semanas ante los Springboks en el Ellis Park de Johannesburgo- ganaron (35-23)- y cortar una racha de tres derrotas consecutivas

Los Pumas derrotaron por primera vez en la historia a los All Blacks por 25-15, en la tercera fecha de la edición 2020 del Tri Nations, en Sydney.

En el último enfrentamiento entre ambos seleccionados, Nueva Zelanda derrotó a Los Pumas por 36 a 13, encuentro por la cuarta fecha del Rugby Championship 2021 disputado en el estadio Suncorp Stadium de Brisbane.

(Télam)