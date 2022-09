En entrenador argentino Diego Cocca, quien hace pocos días renunció a su cargo de técnico del Atlas de México, equipo con el cual fue bicampeón, fue contundente al decir hoy que no le interesa dirigir al Sporting de Gijón, de la segunda división española de fútbol.

"Siempre se va a hablar de posibilidades, sobre todo cuando un técnico sale de un lugar con éxito, pero el Sporting Gijón no es en lo que estoy pensando, no es lo que me mueve en este momento" dijo Cocca según el periódico La Voz de Asturias.

Cocca, campeón con Racing en 2014, renunció en Atlas de Guadalajara antes del final del presente torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano a causa de que el equipo se ubica en la penúltima posición, con dos triunfos, cuatro empates y 10 derrotas, tras haber sido bicampeón.

"Lo que me mueve es haber cerrado bien con Atlas y dejar en claro que me voy para que la institución siga creciendo y no por tener otro proyecto", enfatizó Cocca.

Los rumores de la llegada de Cocca al Sporting de Gijón, donde juega el exBoca Carlos Izquierdoz, sorprendieron debido a que el proyecto de los asturianos para regresar a LaLiga es con el actual DT Abelardo Fernández, que mantiene al equipo en el sexto puesto con 11 puntos, cuatro menos que los punteros Las Palmas y Alavés, ambos con 15 unidades. (Télam)