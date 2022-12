Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, celebró en sus redes sociales el pase de Portugal a cuartos de final tras aplastar a Suiza en el Mundial Qatar 2022, pero mostró su enojo luego que el delantero fuera suplente en el equipo. "Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos", lanzó la mujer

El atacante luso ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo cuando el encuentro estaba 5 a 1. El entrenador de Portugal, Fernando Santos, definió en la previa que CR7 no debía ser de la partida

Mientras que algunos indican que los motivos fueron futbolísticos, algunos medios europeos sostienen que se debe a un enojo del DT luego que Cristiano realizara unos gestos tras ser sustituido contra Corea del Sur. Así, el reemplazante del delantero fue Gonçalo Ramos, quien convirtió tres de los seis goles de su equipo. "Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", posteó Rodríguez. Y siguió: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más". Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y Fernando Santos se hicieron visibles en el último partido de Portugal en la fase de grupos contra Corea del Sur, cuando el delantero fue reemplazado. Entonces, este le habría dicho al DT que tenía prisa por cambiarlo en el equipo, algo que no le gustó para nada al director técnico y que así lo demostró en la conferencia de prensa posterior. FGB/GAM"Lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto. Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro", manifestó. NA