El volante de Banfield, Giuliano Galoppo consideró que "el empate fue justo" en el "duro partido" que terminó con un 2 a 2 muy emotivo y con sus dos conquistas para el 'Taladro' por la segunda fecha de la LPF.

"El partido fue muy duro, pero cuando se terminaba pude meter el cabezazo para el empate, que fue justo", indicó Galoppo en la transmisión de Fox Sports Premium.

"Cuando hizo el segundo Sarmiento le dije a mis compañeros que tuvieran cuidado porque aún quedaban más de dos minutos para terminar y que podíamos empatar. Y así se dio", abundó el rubio mediocampista, que cumplió con su presentimiento.

El nacido en Buenos Aires, de 22 años, marcó esta noche los dos primeros goles de Banfield en el torneo y en 61 partidos que lleva jugados en primera división señaló 15.

Precisamente, la figura del partido al respecto dijo: "Siempre señalo que no soy delantero porque me presionan para que haga goles, soy mediocampista que llega a posición de definición y trato de convertir porque me gusta y para seguir creciendo", aclaró Galoppo. (Télam)