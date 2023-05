El seleccionado uzbeco no contó con un gran número de hinchas en Santiago del Estero para seguir las alternativas del grupo A del Mundial Sub-20, pero sí con dos que valieron por muchos.

Enfundados con las banderas de Uzbekistán, uno se encargó del bombo y el otro del redoblante. Y así, desde la platea Este Baja le pusieron ritmo al partido que su selección jugó con Nueva Zelanda.

El dúo uzbeco brilló en el rol de animadores, aún cuando el Madre de Ciudades no contaba con un buen marco de público en las gradas. Cada golpe al bombo y al redoblante resonaba con amplitud en el estadio santiagueño.

Mientras el público miraba el partido entretenido, ellos se dedicaron a que el ambiente no fuese el de una obra de teatro.

El "caballito de batalla" de los asiáticos estuvo en los golpes progresivos. Como si se tratase de una clase de música en el colegio, solicitaban atención con el inicio de golpes de blancas, para seguir con las figuras de negras, corcheas y semicorcheas, hasta arrancar los aplausos de los hinchas.

En su repertorio también apareció el inconfundible inicio de la canción "We Will Rock You", de la banda británica Queen, que captó grandes adeptos a través de las palmas.

Los uzbecos no perdieron la energía nunca y hasta se animaron con cánticos.

El protagonismo decayó a medida que un grupo de argentinos, ubicados en la tribuna Sur Alta, aportaron sus instrumentos de percusión, en clave de murga, en una competencia desleal.

De todas maneras, los uzbecos demostraron que eran mucho más que dos. (Télam)