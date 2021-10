El entrenador de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski se refirió al empate agónico con Rosario Central (2-2) y remarcó que se fue "con bronca" por no poder "regalarle un triunfo a la gente que se lo merecía".

"Le agradezco a los hinchas que nos recibieron muy bien, fueron muy generosos y el equipo tiene que saber que el equipo acá juega con uno más", agregó el DT del "Pincha".

Sobre el juego, el director técnico manifestó: "El primer tiempo fue bueno de nuestra parte, pero nos sucedió lo mismo que con Racing, que no pudimos concretar. Esta vez el arquero (Jorge Broun), alguna pelota en el travesaño y una sobre la línea nos impidieron volcar el resultado a nuestro favor".

"Situaciones generamos, pero no estamos finos para convertir. No hicieron un gol y el equipo no se cayó. En el segundo tiempo buscamos tener un delantero más en el área, ellos la sacaban y tiraban la pelota para adelante, y nos vuelven a convertir en una contra cuando no sufriamos", graficó.

Para finalizar, el entrenador lamentó que el equipo no haya podido ganar en su cancha, pero insistió en que "todo está muy parejo y se va a definir en las últimas fechas".

En cuanto a la salida del uruguayo Manuel Castro, el técnico informó que "mañana le realizarán estudios", pero el jugador salió con "un dolor muy fuerte en su rodilla derecha"

(Télam)