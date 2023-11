El entrenador chivilcoyense José María "Pancho" Martínez no llegó a un acuerdo económico para continuar dirigiendo al primer equipo de Alvarado, según anticipó el presidente de la entidad marplatense, Emiliano Montes, que ahora se abocará a encontrar un reemplazante, sonando entre los candidatos Walter Erviti, oriundo de esta ciudad, Alfredo Grelak y Mauricio Giganti.

"Martínez no está descartado, pero tanto él como nosotros quedamos en libertad de acción para evaluar otras opciones para el futuro, porque la idea era tomarnos 10 días para charlar, después fueron 15, pero no hubo acuerdo y por eso ahora buscamos otras posibilidades”, sostuvo Montes en declaraciones reproducidas por el diario marplatense La Capital.

“El problema por el que no llegamos a un acuerdo para renovar fue puramente económico. No está mal lo que nos pidió, pero no llegamos, porque no estamos en condiciones de alcanzar esos números, y el contexto del país tampoco nos ayuda demasiado a planificar”, argumentó el titular del "Torito".

Montes reconoció que la directiva blanquiazul no tiene "un plan B. Es que estábamos convencidos de que íbamos poder convencer a 'Pancho' de continuar. Por eso ahora, cuando debemos salir a buscar un reemplazante, suenan nombres como los de Erviti, Grelak y Giganti".

“La verdad que es una frustración no poder mantener un cuerpo técnico de un torneo a otro. Hubiera sido muy bueno poder hacerlo, especialmente ahora porque gran parte de los jugadores seguirá con nosotros y Martínez ya los conoce. Ahora habrá que empezar nuevamente de cero", apuntó.

El próximo lunes el plantel volverá a los entrenamientos y el único ausente será el delantero Mauro Albertengo, que bajó dos categorías para sumarse a Atlético San Jorge, del Regional Federal Amateur. (Télam)