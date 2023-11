El entrenador Italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ratificó hoy que hasta el 30 de junio próximo cuando termine su contrato, no hablará sobre el ofrecimiento que recibió para dirigir al seleccionado brasileño, aunque deslizó que aguarda alguna propuesta del equipo español.

"Me siento orgulloso de que una selección de las más grandes del mundo como Brasil se fije en mí. Está todo claro y tengo contrato hasta el 30 de junio. Hasta que no pase nada no voy a contestar sobre mi futuro", señaló el entrenador según consignó la agencia de noticias AFP.

No obstante, el entrenador multicampeón con el Real ante la pregunta si esperará hasta el último momento una propuesta del club madrileño respondió sin dudarlo: "¡Claro que sí!".

Por otra parte, ancelotti fustigó el calendario "insostenible" del fútbol, a raíz de la gran cantidad de partidos, al señalar: "Esto no se puede sostener y los que lo preparan la programación de encuentros tienen que mirar lo que ha pasado".

Sobre que hay que hacer en el futuro ante tantos juegos, Ancelotti agregó: "La solución es reducir el número partidos. Si no se ponen de acuerdo la Liga, UEFA y FIFA los jugadores no pueden hacer nada, tampoco los entrenadores. Sin embargo, hacen lo contrario porque tenemos más partidos".

Finalmente el entrenador abundó en detalles y criticó el nivel de los encuentros entre seleccionados: "Todo es bueno si se reduce el número de partidos. Habría menos lesiones y mejoraría la calidad del espectáculo porque he visto partidos de eliminatorias de Eurocopa que han terminado con un 8-0 o 14-0. No sé si eso tiene sentido". (Télam)