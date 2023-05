El entrenador de Nantes de Francia, Antoine Kombouaré, mantuvo hoy una efusiva defensa de Lionel Messi en el marco de la sanción y persecución en Paris Saint-Germain (PSG) y pidió que "no lo toquen".

"No lo toquen a Messi. ¿Lo tengo que decir en francés o en qué idioma?", sorprendió el DT en la conferencia de prensa.

"Me da lo mismo lo que pase adentro de la cancha y los problemas que tenga el PSG. Yo amo a Messi, amo cómo juega y a Messi no se lo toca, ¿está claro?", continuó.

Nantes, de la mano de Kombouaré, trata de salvarse del descenso en una pelea pareja con Racing de Estrasburgo, pero el entrenador se tomó unos minutos para defender al argentino en el medio de las críticas de los hinchas y la sanción sufrida por irse un día a Arabia Saudita para cumplir con cuestiones de marketing.

"No es un problema mío, es un problema de PSG y su entrenador. Yo soy un enamorado de su juego, lo amo y jamás lo criticaré. Todas las críticas que veo son muy duras y es una vergüenza lo que está pasando contra él. Y mucho mejor, va a pasar que se va a ir y me pone feliz porque no lo merecemos", sentenció el exfutbolista del PSG en los años 80 y entrenador de los parisinos entre 2009 y 2011.

(Télam)