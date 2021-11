El entrenador noruego de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, elogió hoy a Cristiano Ronaldo y lo comparó con el exbasquetbolista estadounidense Michael Jordan, que ganó seis anillos de la NBA con Chicago Bulls.

"Cristiano es sencillamente increíble. Es lo que hace. Si hay alguien que quieres que tenga la pelota en el último minuto es él. No perdió de vista al balón y su técnica en la volea fue increíble. Fue como tener a Jordan en tu equipo", destacó el DT tras los dos goles del portugués en el empate con Atalanta de Italia por la Liga de Campeones.

"Así es el fútbol. Definitivamente nadie puede cuestionar el carácter de estos jugadores. No se rinden, no se achican y no dejan de jugar", destacó.

La gran actuación de Cristiano Ronaldo, que lleva nueve goles en 11 partidos desde su vuelta al club, se dio luego de una ola de críticas por los malos resultados del Manchester en la Premier League.

MIRÁ TAMBIÉN En Sarmiento analizan al menos tres cambios para recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero

Manchester marcha quinto en la Liga de Inglaterra, con 17 puntos, y la fecha pasada le ganó a Tottenham por 3 a 0, con un tanto del ex Real Madrid, pero sigue lejos del líder Chelsea (25).

(Télam)