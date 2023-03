El entrenador del seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, señaló que "es de no creer lo que sucedió" tras obtener anoche la Copa de Oro del seven de Vancouver, tras vencer en la final a Francia por 33-21.

El director técnico argentino señaló en la página oficial de la Unión Argentina de Rugby (UAR) que "la verdad, es de no creer todo lo que sucedió. Una cosa es lograrlo una vez, pero volver a alcanzarlo y mantenerlo en los últimos cuatro torneos, llegando a tres finales y con dos títulos, es algo increíble. Ni soñándolo lo hubiésemos imaginado".

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, se consagró anoche campeón del certamen de Vancouver, Canadá, válido por la séptima etapa del circuito mundial de la especialidad, al vencer en la final a Francia por 33 a 21 para quedarse con la Copa de Oro.

Previamente, Los Pumas 7' lograron la Copa de Oro en el torneo de Hamilton, al vencer a en la final a Nueva Zelanda por 14-12, el pasado 22 de enero.

Una semana mas tarde, perdieron en el encuentro final frente a los All Blacks seven's por 22-12, en el torneo de Los Ángeles.

Más adelante, agregó que "es cuestión de mirar hacia atrás, de pensar lo que se hizo, lo que se planificó. A mí me tocó llegar, analizar un poco el panorama los primeros años como entrenador y después descubrir que había que trazar un proyecto y pensar a largo plazo".

El entrenador Gómez Cora entrena Los Pumas 7s desde el 2013 y anotó 230 tries como jugador con la camiseta argentina de los cinco oros obtenidos en el Circuito de Seven, ya que logró dos como jugador y tres como técnico.

Integró el equipo argentino que obtuvo la medalla de bronce olímpica en Tokio en 2020 y se inicio como jugador en el club Lomas Athletic.

Los Pumas 7s ocupan el segundo lugar del Circuito de Seven de la World Rugby con 108 puntos y el entrenador asegura que "es momento de analizar el global porque es un montón, ya que ganar tres títulos en un año no se da por casualidad, sino que se trata de una causalidad".

"Hay que ser muy agradecido. Frenar, analizar y pensar en todas esas personas que estuvieron en este recorrido, que no ligaron esta parte linda, pero que ayudaron a pulir a este equipo", agregó .

Finalmente sentenció que "dicen que llegar es difícil, pero mantenerlo mucho más. Este equipo no se conforma y va a ir por más. Siempre por mucho más", manifestó el técnico nacional.

De este modo, el seleccionado argentino mantiene sus chances de acceder a los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que clasificarán los cuatro primeros de la tabla general, además de Francia por ser el país anfitrión.

Los Pumas 7' disputaron 17 finales en el historial del certamen, que se lleva a cabo desde 1999, y obtuvieron cinco medallas de oro, en tanto que perdieron las doce restantes.

Los cinco títulos fueron los siguientes: Vancouver (2023), Hamilton (2023), Vancouver (2022), San Diego (2009) y Los Ángeles (2004).

En consecuencia, Los Pumas 7s comparten el segundo lugar del Circuito Mundial de seven, junto con su par de Sudáfrica con 86 puntos, mientras que Nueva Zelanda es el líder con 107 unidades. (Télam)