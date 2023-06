El entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, denunció actos racistas de los hinchas de River en el estadio Más Monumental durante el partido que su equipo perdió 2 a 0 ante River por la Copa Libertadores y le pidió a la CONMEBOL que tomen cartas en el asunto de una vez por todas. "Es lamentable. No fue sólo aquí dentro del estadio. También en las calles de Buenos Aires. La CONMEBOL tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Esto es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club", expresó el DT durante la conferencia de prensa posterior a la derrota con River. Y apuntó a que se debe ser rigurosos y encarcelar a los culpables de estos hechos: "Permitir hinchas así. Estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen. Y el fútbol a nivel mundial y aquí en Sudamérica la Conmebol tiene que tomar medidas". Diniz se refirió a los videos que salieron durante la tarde previa al partido ante Fluminense, cuando los hinchas de River hicieron gestos imitando monos hacia el micro del club brasilero que los trasladaba hacia el estadio: "Basta con tomar la cámara del estadio y ver que había varios imitando monos. Varios. Y pensando que es algo lindo". Hace poco se armó revuelo cuando Vinicius sufrió este tipo de insultos en un partido ante Valencia en el estadio Mestalla que generó que desde las redes sociales se repudiaran los actos racistas

El colombiano Hugo Rodallega también sufrió agravios durante la Copa Sudamericana cuando independiente Santa Fe jugó en La Plata frente a Gimnasia. FIG/SPC NA