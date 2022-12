El entrenador argentino Jorge Sampaoli, actualmente en Sevilla, dijo hoy que veía a España como "candidato a campeón" en el Mundial de Qatar tras la eliminación sorpresiva ante Marruecos, en los octavos de final, y la rescisión de contrato al entrenador Luis Enrique.

"Me parece que España, por lo que me generó en partidos que jugó, tuvo superioridad, pero no la contundencia que merecía su dominio. Hasta antes de quedar eliminada yo veía a España candidata a ganar el Mundial", comentó el DT en conferencia de prensa.

"La derrota por penales no varía la conclusión mía sobre una selección como la española. Solo imponderables hicieron que en un torneo tan difícil, donde cada error se paga caro, y que la contundencia define un montón de cosas. España no la tuvo en los momentos que la tuvo que tener y lamentablemente se quedó fuera", explicó.

Sampaoli cuenta con una experiencia mundialista durante Rusia 2018 al frente de Argentina, con un sinfín de complicaciones dentro y fuera de la cancha, y cayó en octavos con Francia -campeón posterior- por 4 a 3.

(Télam)