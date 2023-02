El arquero del seleccionado argentino y el Aston Villa inglés, Emiliano "Dibu" Martínez pronunció el discurso más emotivo de la gala de premiación de los trofeos The Best que entregó esta noche la FIFA en París, donde el ex Independiente recibió la distinción como el "Mejor guardavallas del mundo", al afirmar entre sollozos que sus dos "grandes Ídolos" son sus "padres".

"Es algo muy lindo para mi carrera este premio. Todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país, algo hermoso. En Argentina sentimos ese orgullo y se lo agradezco a mi familia, el Aston villa, la Selección. Era el sueño de toda mi vida", expresó "Dibu".

"Siempre me preguntaron que arquero era el que admiraba, y siempre dije lo mismo, que mis ídolos son mi papá, que trabajaba 12 o 13 horas arriba de un camión, y mi mamá que se pasaba todo el día limpiando edificios para sacar adelante a la familia", expresó el marplatense, provocando la emoción de todos los presentes, especialmente de Lionel Messi y Lionel Scaloni, mientras a su esposa se le caían las lágrimas.

Lo del arquero de 30 años que había sido cuestionado durante el Mundial por algunas actitudes juzgadas como provocativas, demostró en la gala parisina su don de gente y su humildad, esa que destacan todos sus compañeros y ratificó el propio Scaloni, también ganador del premio The Best junto a Messi y también la "hinchada argentina", representada por el mítico bombista Tula, que también pronunció un discurso que despertó la hilaridad de la selecta concurrencia futbolera.

"Soy esto gracias a ellos", dijo Emiliano Martínez sobre sus padres al convertirse en el primer arquero argentino en recibir un premio así.

Poco antes Scaloni había anunciado que estaba contento con "la renovación del contrato con la selección por cuatro años más", algo que el presidente de AFA, Claudio Tapia, calificó como "una continuidad de este proyecto".

Algo que desde el escenario convalidó con creces Messi al mencionar a Scaloni como "mi técnico", poco después de ser calificado por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, como "el mejor del mundo", primero en inglés y luego en español.

El primer saludo que recibió la "Pulga" fue de uno de sus competidores por el premio que anualmente otorga la FIFA desde 2016, su compañero en el parís Saint Germain, Kylian Mbappé, con el que ayer formó una sociedad letal para vencer por 3-0 a Olympique, de Marsella.

Mbappé estaba sentado a la derecha de "Lío" y su esposa, Antonela Roccuzo, a la izquierda, y fue la segunda en saludarlo.

Pero el francés no se quedó en eso, sino que después de alejarse por los campos Eliseos de regreso a su domicilio parisino, se dio tiempo para escribirle a Messi un significativo mensaje: "Otro trofeo en casa. Muchas felicidades a Leo Messi, sos el mejor".

La comunión entre Messi y Mbappé fue creciendo en los últimos tiempos y a partir de ello las ilusiones europeas de PSG aumentan en consecuencia.

Pero eso es para más adelante. Lo más concluyente para los argentinos fue que, aunque ´Lío´ insistió en que el de Qatar fue su "ultimo mundial", tanto él como "Dibu" y Scaloni coincidieron en sus deseos de reencontrarse con el seleccionado y el público argentino en marzo próximo, cuando el 23 Argentina celebrará con un amistoso frente a Panamá en cancha de River Plate el título logrado en Qatar.

Y cinco días después irán probablemente al estadio Mario Kempes, de Córdoba, para festejar con el público del interior frente al seleccionado caribeño de Curazao. Será el reencuentro con el otro ganador del premio The Best en la increíble e histórica noche francesa del 27 de febrero de 2023, la "hinchada argentina", también coronada como "la mejor del mundo".

Un día como hoy, pero de 1812, se izó por primera vez la bandera argentina a orillas del río Paraná, en Rosario, ciudad natal de Messi. Este lunes, 211 años después, y a través del fútbol, la celeste y blanca volvió a enarbolarse a los ojos del mundo en la lejana París. (Télam)