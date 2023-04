El capitán de la Selección argentina Sub 17, Claudio Echeverri, reveló este martes que recibió el llamado del entrenador de River, Martín Demichelis, para facilitarlo por su actuación, darle descanso y sumarlo para entrenarse con la primera luego de la destacada performanceen el Sudamericano de la categoría. "Ayer me llamó Martín Demichelis para felicitarme y decirme que primero voy a tener una semana de descanso, y que después ya vuelvo a entrenar con ellos", contó el juvenil de 17 años, que fue la gran figura del equipo de Diego Placente en Ecuador con cinco goles y actuaciones que despertaron el interés de los grandes equipos de Europa. De esta manera, el atacante aprovechará estos días para descansar luego de la desgastante competencia y recargar energías para luego sumarse nuevamente a la Reserva de River dirigida por Marcelo Escudero, aunque irá progresivamente sumándose a los entrenamientos con la Primera para tener el roce futbolístico que lo acerque al debut en la máxima categoría. Echeverri, formó parte de los entrenamientos de la Selección Mayor durante la última doble fecha FIFA en marzo y ostenta de un destacado nivel en la Reserva del conjunto de Núñez. De hecho, y pese a todavía no haber debutado en el equipo de Demichelis, tiene contrato firmado hasta fines de 2025 y con una cláusula de 20 millones de euros, aunque desde la directiva analizan aumentarla al menos el doble. Si bien Echeverri ya tiene una cláusula de rescisión, el nivel desplegado por mediocampista ofensivo llamó la atención en el Sudamericano Sub 17 y es por eso que, ante la posibilidad de que se lo vengan a buscar, llevar, desde River tienen planeado ponerle el monto de 50 millones de euros para su salida. LG/AMR NA