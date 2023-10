El 9 de octubre de 1994, Diego Armando Maradona hacía su debut como entrenador de Deportivo Mandiyú de Corrientes, en su primera experiencia como técnico antes de dirigir a Racing y a la Selección argentina. El astro argentino estaba suspendido por haber dado positivo un control antidoping, por lo que recibió una sanción de 15 meses de suspensión. En ese momento, el empresario Roberto Cruz le ofreció aMaradona hacerse cargo del equipo, que por entonces estaba en laPrimera División. Maradona formó dupla técnica con Carlos Fren, quien era el quese sentaba en el banco de suplentes debido a que el "Diez" no tenía aún el título habilitante. El debut como técnico de Maradona se produjo el 9 de octubre de1994, cuando el equipo correntino perdió ante Rosario Central por 2 a 1, por el torneo Apertura, mientras que el gol lo convirtió Ángel Bernuncio. "Para los que somos futboleros, es el sueño del pibe haberlo tenido. Yo tengo solo cosas buenas para decir de esa época

Humilde, hacía mucho grupo, muy familiero, me dio la sensación de saber mucho de fútbol, que no es algo que voy a descubrir yo. Y no me refiero a saber de estadísticas, sabía de los detalles", recordó Bernuncio. Y añadió: "A mí me tocó conocerlo en un momento que estaba bien, después lo vi aisladamente. Cuando lo veía patear o bajar la pelota, me preguntaba cómo Dios le dio tanto, era increíble". Además, el ex mediocampista relató una divertida anécdota: "En un entrenamiento me tiró un caño de tres cuadras más o menos, me acerqué y le dije: ´Mirá que sos el técnico, pero la próxima te levanto´. El tipo podría haber impuesto su autoridad pero me respondió: ´No, tranquilo, perdón, perdón´. Era eso". La experiencia de Diego Armando Maradona en el club correntino no fue de las mejores, dado que estuvo apenas dos meses, luego de doce partidos, de los cuales ganó uno, empató seis y perdió cinco, con un promedio de efectividad del 25 por ciento. FG/KDV NA