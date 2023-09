La Selección argentina se prepara para enfrentar a Bolivia en la ciudad La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tras haber empezado su camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el pie derecho al vencer a Ecuador por 1 a 0, mientras que su próximo rival viene de perder por 5 a 1 frente a un Brasil intratable. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la noticia que todos esperaban: Lionel Messi viaja al Altiplano. "Messi va a viajar

Hoy se entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar", aseguró el técnico oriundo de Pujato. Después de su salida ante Ecuador, comenzaron los rumores sobre una posible ausencia en Bolivia, pero el estudio que se realizó en una clínica de la Avenida Córdoba (que generó la locura de la gente), arrojó que no tiene lesión muscular y la 'Pulga' podrá estar presente en el partido frente al equipo dirigido por Gustavo Costas. El estadio Hernando Siles es un escenario caracterizado por la altura, un factor determinante para los elencos visitantes que van a jugar a un lugar que está situado a más de 4.200 sobre el nivel del mar. Argentina, por ejemplo, sufrió una goleada histórica ante el conjunto que no clasifica a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994: el 6 a 1 con Diego Maradona como técnico.. Bolivia-Argentina en La Paz: Francia 1998, trompadas y el corte de Julio Cruz.. El entrenador Daniel Alberto Passarella consideraba "inhumano" jugar en la altura, una declaración del 'Kaiser' que desató la polémica antes del partido. El encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que empezó el tumulto entre los protagonistas, mientras que Gustavo Zapata y Nelson Vivas fueron expulsados por cometer duras faltas contra sus rivales. En ese partido, el arquero Ignacio González le pegó un cabezazo de atrás al delantero Demetrio Angola y, si bien el árbitro no lo vio, después fue suspendido y nunca más jugó en la Selección argentina. El que se llevó la peor parte fue el delantero Julio Cruz, quien recibió una trompada del chofer de la selección boliviana, José Trujillo González y quedó caído en el piso. El lío continuó entre los integrantes de ambos equipos y la Policía que debió intervenir para calmar la situación. La televisión registró el momento cuando Cruz fue agredido: recibió un golpe en el pómulo izquierdo. Sin embargo, la revista El Gráfico mostró que el "Jardinero" tenía un corte en el lado contrario y con sangre en su rostro, lo que planteó un interrogante que, hasta hoy, no tiene respuesta.. Corea y Japón 2002: el equipo de Marcelo Bielsa se llevó un puntazo del Altiplano.. El camino a Corea y Japón 2002 fue impresionante. El equipo de Marcelo Bielsa cosechó 43 puntos a lo largo de las 18 fechas (13 triunfos, 4 empates y 1 derrota). El 25 de abril de 2001 Argentina igualó 3 a 3 con Bolivia en La Paz de manera agónica. Con un doblete de Hernán Crespo y un gol en el último minuto de Juan Pablo Sorín le sirvieron al conjunto nacional para tomar envión en la clasificación al Mundial que organizaron las dos sedes anteriormente mencionadas

Crespo hizo el primer tanto luego de un córner de Juan Sebastián Verón y en el segundo gol aprovechó la velocidad que toma la pelota en la altura para meterla de volea en el arco de su rival. Sorín, también luego de un centro de Verón, empató el encuentro en el 91'.. Alemania 2006: una victoria después de 33 años.. José Néstor Pékerman es un hombre fundamental de las divisiones inferiores. De la mano de Hugo Tocalli como ayudante de campo, consiguió la Copa del Mundo Sub20 en tres oportunidades (Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001). Castillo convirtió el único gol de los locales. Sin embargo, Luciano Figueroa y Luciano Galletti le dieron la victoria a la Argentina que no la conseguía desde el 23 de septiembre de 1973 en el Hernando Siles de la capital boliviana.. Sudáfrica 2010: con Maradona en el banco y Messi en la cancha, mejor no recordarlo.. Diego Armando Maradona había sido designado por Julio Humberto Grondona como el sucesor de Alfio "Coco" Basile. Por su parte, Messi estaba en un gran momento en el Barcelona. Con sus dos grandes leyendas, la Selección argentina se preparaba en una Eliminatoria angustiante y complicada para clasificar a la próxima cita mundialista: Sudáfrica 2010. El 1º de abril de 2009 Maradona puso el siguiente once inicial: Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Heinze, Emiliano Papa; Maximiliano Rodríguez, Javier Mascherano, Fernando Gago, Luis González; Lionel Messi y Carlos Tevez. En el segundo tiempo ingresaron, Ángel Di María por Rodríguez, Marcos Angeleri por Luis González y Daniel Montenegro por Tevez. Bolivia llegaba por todos lados. Joaquín Bottero hizo un triplete y un joven Marcelo Moreno Martins (máximo goleador de Bolivia) le hizo su primer gol a la Argentina. El equipo nacional no hizo pie en la altura y, a pesar de que Lucho González empató transitoriamente el partido, el conjunto local era un aluvión en la cancha. En cambio, el elenco argentino estaba desconcertado al no acostumbrarse a jugar en un lugar donde la altura juega en contra. Bolivia goleó por 6 a 1 a la Selección en el que fue un día negro para el fútbol argentino, mientras que además fue uno de los peores resultados históricos, junto con la goleada similar que sufrió la Selección frente a Checoslovaquia en Suecia 1958 y el 5 a 0 de Colombia del 5 de septiembre de 1993."Cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón", manifestó Maradona en conferencia de prensa.. Brasil 2014: un empate que no vino mal.. Martins aparecía otra vez para darle el triunfo parcial a Bolivia, mientras que Éver Banega empató el encuentro al final del primer tiempo después de un centro de Clemente Rodríguez. Este fue el segundo partido de Messi en La Paz, pero todavía tenía que esperar siete años más para ganar en el Hernando Siles.. Rusia 2018: sin Messi Argentina perdió de nuevo.. El mejor jugador del mundo tenía una sanción de cuatro partidos por insultar a un árbitro en un encuentro frente a Chile en marzo de 2017 y el equipo de Edgardo Bauza sufría la falta de su máxima figura en una Eliminatoria para el infarto. Además, había que ir a La Paz. Los locales se hicieron fuertes, ganaron por 2 a 0 (Moreno Martins convirtió de nuevo) y la clasificación a Rusia 2018 corría peligro. Durante la Eliminatoria, hubo tres entrenadores: Gerardo Martino: renunció porque los clubes no le cedieron a los jugadores para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bauza: dirigió ocho encuentros nada más y se fue. Jorge Sampaoli: nunca logró formar un vínculo con el plantel

Quedó eliminado de manera prematura del Mundial ante Francia en los octavos de final.. Qatar 2022: uno de los primeros triunfos importantes de la Scaloneta.. El 13 de octubre de 2020 el equipo de Lionel Scaloni hizo historia al ganarle a Bolivia después de 15 años en el Hernando Siles. Fue como aquella vez en 2005: Argentina empezó perdiendo (con otro gol de Moreno Martins) y lo dio vuelta con los tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Además, al final del partido se armó lío entre ambos seleccionados. "¿Qué te pasa, pelado?", le dijo Messi a un integrante del cuerpo técnico de César Farías, técnico de Bolivia. RGB/KDV NA