El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, cruzó este martes a la Conmebol por la utilización del VAR, al asegurar que "nunca" vio un equipo que "gane dos partidos y quede afuera de la Copa Libertadores", en referencia a los goles anulados en la serie ante Atlético Mineiro de Brasil. "Es raro que ganamos los dos partidos y no podemos seguir compitiendo. Es lamentable lo que pasó con Boca y con Cerro Porteño. Acá no te quieren cobrar los goles, es imposible. En el juego siempre puede pasar, pero es sorprendente. Es doloroso para nosotros como club, teníamos mucha ilusión en esta Copa Libertadores, al igual que nuestros hinchas", explicó. En ese sentido, remarcó que la Libertadores "perdió prestigio" con los acontecimientos que se vivieron en los últimos meses. "Vamos a seguir intentando ganar la Copa por más que pasen cosas raras. La Libertadores no está siendo una competencia seria. Es triste que esta Copa con tanto prestigio sea tan ordinaria, está perdiendo mucho prestigio", sostuvo en declaraciones televisivas. Por último, defendió el accionar de los futbolistas en la pelea contra efectivos de seguridad privada, cuando la delegación del "Xeneize" quiso ir a buscar a algunos integrantes del Atlético Mineiro que gritaron frases ofensivas tras su triunfo. "¿Cómo no te vas a defender si te tiran gas en la cara? Las imágenes hablan solitas, los muchachos se defendieron como equipo, es lógico que se defiendan todos juntos de que le tiren gas en los ojos", cerró.