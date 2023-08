El delantero colombiano Mauricio Cuero aseguró hoy que su salida de Independiente se debió a "decisiones técnicas y grupales" dentro del vestuario, que le impidieron estar de acuerdo y que se "malinterpretaron sus acciones" cuando abandonó el club hace dos meses. "Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo. El ambiente en el vestuario no era el más agradable por ciertas divisiones", expresó el delantero sobre la relación con el plantel, sobre todo lo que tomaban las decisiones en el armado del equipo. Por medio de su cuenta oficial de la red social Instagram, el delantero agregó que siempre quiso "ayudar y sumar para sacar adelante al equipo", pero remarcó que no se le "permitió hacerlo" debido a decisiones grupales -con los referentes del plantel- y técnicas que lo marginaban. A finales de junio, el futbolista de 30 años e Independiente llegaron a un acuerdo para la interrupción del vínculo que los unía hasta diciembre de 2024

Luego de haberse ausentado a un entrenamiento, el atacante rescindió el contrato y cobrará su sueldo hasta el último día trabajado. Mediante la gestión del manager de Independiente, Pablo Cavallero, que acaba de renunciar por el pésimo presente deportivo, Cuero había llegado en condición de libre tras un pobre e inadvertido paso por Banfield donde, fue suplente hasta romperse el ligamento cruzado a principios del año pasado. Desde su arribo al equipo de Avellaneda, el delantero colombiano fue el blanco de las críticas de los hinchas debido a su mal estado físico, al mal rendimiento en la cancha y sus actos de indisciplinas fuera de la misma. Estos motivos, más la presión del socio por el mal momento que atraviesa Independiente, hicieron que los dirigentes le busquen salida al jugador lo antes posible. Otro ex futbolista del club que se sumó a opinar sobre el presente de Independiente. Además de Cuero, el mediocampista Damián Batallini -quien estuvo en Independiente durante 2022- recalcó que los hinchas están enojados y entiende los silbidos hacia él y los propios futbolistas del "Rojo" en la derrota 1 a 0 ante Colón. "Es normal. Chiflan a los jugadores de ellos, ¿no me van a chiflar a mí?. Traté de hacer oídos sordos, sino me iba a volver loco. Está pasando un mal momento el club. Era entendible

Entiendo a la gente. Como colega espero que puedan salir de esta situación porque la verdad no le gusta a nadie", expresó. FIG/GAM NA