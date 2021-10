El flamante entrenador de Racing Club, Fernando Gago, aseguró que el "desafío más grande" que tiene al frente del conjunto de Avellaneda "es tratar de ser un equipo competitivo" en las ocho fechas que restan de la presente Liga Profesional de Fútbol.

"El desafío más grande es tratar de ser un equipo competitivo y que pueda pelear en todos los frentes", dijo Gago en su presentación oficial como nuevo director técnico de la "Academia", en reemplazo del interino saliente Claudio Úbeda.

Gago, de 35 años y de reciente paso como DT de Aldosivi de Mar del Plata, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el presidente de Racing, Víctor Blanco, y por el manager deportivo de la institución, Rubén "Mago" Capria.

"Quiero que mi equipo tenga buen juego, que domine al rival, que sea intenso, agresivo, ofensivo y que tenga el deseo de ganar. Es mi impronta de juego", sostuvo el exjugador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Real Madrid, entre otros.

"Tener posesión significa querer atacar, no me interesa tenerla y no generar daño, quiero tenerla para generar espacios y atacar", explicó.

"Creo en este plantel y vamos a intentar jugar de una manera en que los hinchas de Racing se van a sentir identificados", siguió.

"Además creo que puedo adaptar el plantel a mi idea de juego. Es un desafío hermoso. Con trabajo y dedicación, las cosas van a funcionar", continuó "Pintita".

El exfutbolista campeón del mundo con el seleccionado argentino juvenil en 2005 destacó el "nivel" de los jugadores que integran el plantel profesional de Racing.

"Me interesó mucho el nivel de futbolistas que hay. Se adaptan bastante al sistema que trato de imponer y creo que rápidamente pueden ir captando las ideas", dijo.

En otro orden, el DT "académico" se refirió a los hinchas de Racing, a los que les pidió "acompañamiento" en este nuevo ciclo.

"A la gente debo pedirle que acompañe a este nuevo proyecto, porque nos vamos a necesitar. Es un momento lindo para estar juntos y que el equipo contagie", comentó.

"La verdad es que el llamado de Racing fue algo muy lindo, no lo dudé. Sí lo analicé, pero tenía muchas ganas y se dio la posibilidad rápido", expresó con respecto al contacto de los dirigentes de la institución de Avellaneda.

El exfutbolista, subcampeón con el seleccionado argentino en el Mundial de Brasil 2014, también hizo mención al capitán Lisandro López y al delantero Darío Cvitanich, dos de los referentes del plantel actual.

"Para mí, en este nuevo ciclo, todos son importantes. Está claro que tanto Darío (Cvitanich) como Lisandro (López) tienen un sentimiento y un aprecio por el club muy grande", opinó.

"Son dos jugadores que me gustan y además creo que pueden rendir muy bien en el sistema, pero el puesto se lo tendrán que ganar en la semana", sentenció.

"Hace tiempo que dejé de jugar. No pienso más como jugador, lo que hice ya quedó atrás. Ahora empiezo un camino como entrenador y es otro desafío. Quiero poder disfrutar de un equipo grande, que tenga el compromiso de tratar de competir en todos los títulos, ser competitivo, que pueda pelear y siempre estar en la lucha por algo", concluyó Gago.

Con respecto a la práctica matutina, desarrollada en la cancha auxiliar del "Cilindro" de Avellaneda, comenzó con activación, circuitos de pases en recepción y control, trabajos tácticos y reducidos de posesión.

El volante Ignacio Piatti, recuperado de una fascitis plantar en el pie izquierdo, se entrenó a la par de sus compañeros y quedó a disposición para el choque del sábado ante Rosario Central.

Los futbolistas Nery Domínguez, Leonel Miranda, Imanol Segovia y Javier Correa, por su parte, trabajaron a un costado de la cancha para continuar con la recuperación de sus respectivas dolencias físicas. El entrenamiento de mañana comenzará a las 9, otra vez en el "Cilindro".

Racing Club visitará a Rosario Central el próximo sábado desde las 20.15 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Darío Herrera, en un encuentro válido por la 18va. jornada de la Liga Profesional de Fútbol. (Télam)