El atacante Marco Ruben regresará a la actividad, luego de haber comunicado su retiro hace más de un año, y lo hará en Deportivo Maldonado de la Primera división del fútbol de Uruguay.

El delantero, de 37 años y oriundo de Capitán Bermúdez, firmó contrato por una temporada para la Sociedad Anónima Deportiva de la ciudad balnearia uruguaya.

Ruben jugó su último encuentro en mayo de 2022, cuando vistió la camiseta de Rosario Central en un compromiso ante Estudiantes de La Plata (3-1), en el que además conquistó un gol.

El delantero santafesino reúne 105 goles en la institución de Arroyito en 262 encuentros y es el tercer anotador histórico, luego de los hermanos Harry y Ennes Hayes, quienes brillaron en los períodos entre 1910 y 1920, cuando el fútbol no era profesional.

Ruben también vistió las casacas de River Plate, Villarreal y Recreativo Huelva, ambos de España; Dínamo Kiev, de Ucrania; Evian, de Francia; Tigres, de México y Atlético Paranaense, de Brasil.

Otros argentinos que integran el plantel del conjunto de Maldonado son el arquero Danilo Lerda, el extremo Tomás Fernández (ex Tigre y Boca Juniors) y los delanteros Hernán Toledo (ex Vélez y Argentinos Juniors) y Claudio Spinelli (ex San Martín de San Juan y Gimnasia La Plata).

(Télam)