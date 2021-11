El delantero del seleccionado venezolano de fútbol Salomón Rondón será baja por lesión para las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022, en la que la "Vinotinto" se medirá con Ecuador y Perú, anunció la Federación del país caribeño.

"La Federación Venezolana de Fútbol informa a la opinión pública que luego de evaluaciones pertinentes con todas las áreas, se concluyó que lo mejor para Salomón Rondón y su futuro inmediato con el conjunto nacional es que recupere su forma física al ciento por ciento", expresó la institución en Twitter.

Y confirmó en el comunicado: "Es por esta razón que finalmente (el jugador del Everton inglés), no será parte de la convocatoria que dispute los encuentros entre Ecuador y Perú por la presente fecha de las Eliminatorias".

El futbolista de 32 años, a su vez, afirmó en sus redes sociales: "Tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo".

"Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidilla de partidos que me afectó más de la cuenta y me colocan en esta situación", añadió el ex Rubin Kazán de Rusia.

Rondón es el máximo anotador en la historia del seleccionado venezolano con 31 tantos convertidos y no pudo integrar la formación del equipo caribeño desde el 17 de noviembre de 2020 tras el triunfo sobre Chile (2-1) en la clasificatoria al Mundial y donde marcó el tanto que le dio el triunfo.

Venezuela se ubica en el último lugar en la tabla de clasificación de las Eliminatorias Sudamericana para Qatar 2022 con sólo 7 unidades.

En la 13ra. fecha se medirá el próximo jueves 11 de noviembre a las 18:00 (hora argentina), ante Ecuador en la altura de Quito y el 16 recibirá en Caracas a Perú, en partido que comenzará en el mismo horario. (Télam)