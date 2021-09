El futbolista Robbie Robinson, citado por el director técnico de la selección de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, abandonó la concentración horas antes de jugar esta noche contra Brasil por las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022, al señalar que “aún tiene dudas” sobre a qué país representar.

“En este momento decidí regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs”, manifestó Robinson en sus redes sociales, 24 horas después de recibir el pasaporte y el carnet chileno, mientras se tramita su nacionalización.

La decisión sorprendió a los chilenos, ya que la prensa local manejaba la posibilidad de que Robinson, hijo de una chilena, pudiera ganar minutos en alguno de los tres partidos de esta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Robinson, nacido en Estados Unidos y de madre chilena, fue convocado por Lasarte para suplir la ausencia de Ben Brereton (chileno-británico), quien no consiguió el permiso del Blackburn Rover inglés para sumarse a la "Roja".

A partir de la situación de Brereton, Robinson, que actúa en el Inter Miami de la MLS se presentó como opción para la ofensiva, pero todo tuvo un desenlace que causó desagrado entre los fanáticos chilenos.

En la misma carta, Robinson manifestó su gratitud a los chilenos al señalar: “Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de ‘La Roja’ por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado”.

Antes del abandono de Robinson, Lazarte señaló que “lo de Robbie es medio parecido a lo de Ben, que llegó y estuvo adaptándose en los dos partidos de las clasificatorias. No habla español, pero estamos tratando de que se asocie a lo que buscamos hacer”.

“Es un chico joven. Francamente le vimos buenas cosas, tiene buenas maneras. Ojalá pueda adaptarse y, al igual que pasó con Ben, no sé si una explosión, pero que aúne los aspectos: personalidad, físico, técnico y tomar las decisiones para que, a la hora de mandarlo a la cancha, pueda hacerlo bien y ser productivo”, sentenció Lasarte.

La prensa chilena había marcado que Robinson hablaba muy mal castellano ya que tuvo dificultades para decir “hola Chile, muchas gracias y adiós”. Pero además revelaron que durante la concentración el delantero abandonaba de manera repentina las actividades recreativas que realizan los futbolistas en el hotel, como jugar ping pong o pool.

“Se quedaba largo rato hablando por celular, como dando explicaciones. De poco sirvió que Claudio Bravo y Luis Jiménez, que hablan inglés, lo quisieran sumar a las actividades grupales. Era introvertido. No participaba mucho. Era mucho de observar, en silencio. El poco entendimiento del idioma y su personalidad retraída lo mantenían distante del plantel”, relató una fuente del grupo de jugadores citado por la prensa chilena. (Télam)